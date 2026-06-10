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Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

Coğrafya kitaplarındaki Sahra ezberini bozan resmi liste, dünyanın en büyük kurak alanlarını şaşırtıcı verilerle yeniden sıraladı. Sanılanın aksine dünyanın en büyük devasa çölleri kavurucu kumlarla değil, kutuplardaki devasa buz kütleleriyle kaplı çıkınca herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 17:01
Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

Bir bölgenin çöl olarak kabul edilmesindeki temel ölçüt sıcaklık değil, yıllık aldığı yağış miktarının son derece düşük olmasıdır. Çöller, Dünya'nın toplam kara alanının yaklaşık üçte birini kaplıyor ve subtropikal, kutup veya soğuk kış çölleri olarak üç farklı sınıfa ayrılıyor.

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

ALANLARINA GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 8 ÇÖLÜ

8 - Kalahari Çölü (Afrika): 560.000 km2 (Subtropikal Çöl)

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

7- Büyük Victoria Çölü (Avustralya): 650.000 km2 (Subtropikal Çöl)

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Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

6- Patagonya Çölü (Arjantin): 670.000 km2 (Soğuk Kış Çölü)

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

5 - Gobi Çölü (Çin, Moğolistan): 1.300.000 km2 (Soğuk Kış Çölü)

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

4 - Arap Çölü (Orta Doğu): 2.600.000 km2 (Subtropikal Çöl)

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

3- Sahra Çölü (Kuzey Afrika): 9.000.000 km2 (Subtropikal Çöl)

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

2 - Arktik Çölü (Kanada, Rusya, Grönland): 13.900.000 km2 (Kutup Çölü)

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

1- Antarktika Çölü (Antarktika): 14.200.000 km2 (Kutup Çölü)

Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör