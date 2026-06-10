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Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay
Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay
Coğrafya kitaplarındaki Sahra ezberini bozan resmi liste, dünyanın en büyük kurak alanlarını şaşırtıcı verilerle yeniden sıraladı. Sanılanın aksine dünyanın en büyük devasa çölleri kavurucu kumlarla değil, kutuplardaki devasa buz kütleleriyle kaplı çıkınca herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 17:01