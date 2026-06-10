Dünyanın en büyük çölü Sahra değilmiş: Gerçek listeyi görenler şaşkına dönüyor! İşte o detay

Bir bölgenin çöl olarak kabul edilmesindeki temel ölçüt sıcaklık değil, yıllık aldığı yağış miktarının son derece düşük olmasıdır. Çöller, Dünya'nın toplam kara alanının yaklaşık üçte birini kaplıyor ve subtropikal, kutup veya soğuk kış çölleri olarak üç farklı sınıfa ayrılıyor.