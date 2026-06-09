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Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

Dünyanın en büyük enerji kaynaklarından kömür rezervleri mercek altına alındı ve Global Firepower tarafından 83 ülkelik küresel sıralama resmen ilan edildi. Amerika'dan Rusya'ya, Çin'den Avustralya'ya kadar milyarlarca tonluk "kara elmas" rezervine sahip ülkelerin kapıştığı dev listede, Türkiye adeta gizli bir güç olarak öne çıktı. Birçok ülkeyi geride bırakarak üst sıralara tırmanan ülkemizin milyarlarca tonluk saklı rezervi ve küresel enerji arenasındaki konumu gurulandırdı.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:04
Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

Küresel enerji krizlerinin ve sanayi üretiminin göbeğinde yer alan "kara elmas" olarak adlandırılan kömür, stratejik önemini 2026 yılında da korumaya devam ediyor. Savunma ve enerji kapasitelerini analiz eden Global Firepower tarafından açıklanan rapor, dünya üzerindeki fosil yakıt haritasını yeniden şekillendirdi. Küresel çapta maden potansiyeline sahip tam 83 ülkenin yer altı zenginliklerinin incelendiği bu araştırma, hangi ülkelerin milyarlarca tonluk rezervlerin üzerinde oturduğunu gözler önüne serdi. Konumuyla bir enerji köprüsü olan Türkiye'nin bu küresel ligde elde ettiği yer ise dikkat çekti.

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

83 - TAYVAN

1.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

82 - BOLİVYA

1.000.000 m³

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Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

81 - NORVEÇ

2.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

80 - ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

3.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

79 - İSVEÇ

5.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

78 - NEPAL

8.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

77 - SLOVAKYA

19.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

76 - EKVADOR

24.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

75 - BİRLEŞİK KRALLIK

26.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

74 - PORTEKİZ

40.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

73 - İRLANDA

40.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

72 - LAOS

62.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

71 - AFGANİSTAN

66.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

70 - NİJER

90.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

69 - SLOVENYA

95.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

68 - FAS

96.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

67 - MADAGASKAR

150.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

66 - FRANSA

160.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

65 - MISIR

182.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

64 - MALEZYA

226.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

63 - CEZAYİR

233.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

62 - MYANMAR

252.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

61 - ROMANYA

291.000.000 m³

Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

60 - ERMENİSTAN

317.000.000 m³