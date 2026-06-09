Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı

Küresel enerji krizlerinin ve sanayi üretiminin göbeğinde yer alan "kara elmas" olarak adlandırılan kömür, stratejik önemini 2026 yılında da korumaya devam ediyor. Savunma ve enerji kapasitelerini analiz eden Global Firepower tarafından açıklanan rapor, dünya üzerindeki fosil yakıt haritasını yeniden şekillendirdi. Küresel çapta maden potansiyeline sahip tam 83 ülkenin yer altı zenginliklerinin incelendiği bu araştırma, hangi ülkelerin milyarlarca tonluk rezervlerin üzerinde oturduğunu gözler önüne serdi. Konumuyla bir enerji köprüsü olan Türkiye'nin bu küresel ligde elde ettiği yer ise dikkat çekti.