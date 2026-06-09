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Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı
Dünyanın En Büyük Kömür Rezervleri Listesi Açıklandı! Türkiye yer altı zenginliğiyle o ülkeleri geride bıraktı
Dünyanın en büyük enerji kaynaklarından kömür rezervleri mercek altına alındı ve Global Firepower tarafından 83 ülkelik küresel sıralama resmen ilan edildi. Amerika'dan Rusya'ya, Çin'den Avustralya'ya kadar milyarlarca tonluk "kara elmas" rezervine sahip ülkelerin kapıştığı dev listede, Türkiye adeta gizli bir güç olarak öne çıktı. Birçok ülkeyi geride bırakarak üst sıralara tırmanan ülkemizin milyarlarca tonluk saklı rezervi ve küresel enerji arenasındaki konumu gurulandırdı.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:04