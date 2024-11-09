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Dünya'nın En Değerli Genç Yetenekleri Açıklandı: Listede 5 Türk Futbolcu, İki İsim Zirvede!

Geleceğin yıldız futbolcuları arasında Türkiye'den iki yetenek parlıyor! Dünyanın dört bir yanındaki genç yeteneğin sıralandığı listede, bu iki isim ilk 10'da yerini aldı. Dünya futbolunun radarında olan 21 yaş altı genç kapasitesinin en değerlileri listesinde Türkiye'den iki oyuncunun yer alması, ülke futbolu adına büyük bir umut kaynağı oldu. Kulübün dikkatini çeken bu yetenekler, yalnızca kendi performanslarıyla değil, Türk futbolunu uluslararası arenada temsil etme potansiyelleriyle de ön plana çıkıyor. İşte, 21 yaş altı en değerli futbolcular listesi...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 06:24
Dünya’nın En Değerli Genç Yetenekleri Açıklandı: Listede 5 Türk Futbolcu, İki İsim Zirvede!

Bu genç futbolcular, yetenekleri ve oyun zekalarıyla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Özellikle Avrupa'da en üst düzeyde koşan bu gençlerin yurt dışı performansları yakından takip ediliyor. Artık birçok taraftar ve futbol kulübü, bu iki yeteneğin gelecekte hangi kulüplerde forma giyebileceğini konuşuyor. Peki, 21 yaş altı en değerli futbolcular kim? İşte, Türkiye'den 2 isimin ilk 10'da yer aldığı o liste...

Dünya’nın En Değerli Genç Yetenekleri Açıklandı: Listede 5 Türk Futbolcu, İki İsim Zirvede!

98- YASİN ÖZCAN

Kasımpaşa - 14.8 milyon Euro

Dünya’nın En Değerli Genç Yetenekleri Açıklandı: Listede 5 Türk Futbolcu, İki İsim Zirvede!

63- CAN UZUN

E. Frankfurt - 24.4 milyon Euro

Dünya’nın En Değerli Genç Yetenekleri Açıklandı: Listede 5 Türk Futbolcu, İki İsim Zirvede!

50- SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş - 28.8 milyon Euro

Dünya’nın En Değerli Genç Yetenekleri Açıklandı: Listede 5 Türk Futbolcu, İki İsim Zirvede!

10- KENAN YILDIZ

Juventus - 72.3 milyon Euro

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