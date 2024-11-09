Dünya'nın En Değerli Genç Yetenekleri Açıklandı: Listede 5 Türk Futbolcu, İki İsim Zirvede!

Geleceğin yıldız futbolcuları arasında Türkiye'den iki yetenek parlıyor! Dünyanın dört bir yanındaki genç yeteneğin sıralandığı listede, bu iki isim ilk 10'da yerini aldı. Dünya futbolunun radarında olan 21 yaş altı genç kapasitesinin en değerlileri listesinde Türkiye'den iki oyuncunun yer alması, ülke futbolu adına büyük bir umut kaynağı oldu. Kulübün dikkatini çeken bu yetenekler, yalnızca kendi performanslarıyla değil, Türk futbolunu uluslararası arenada temsil etme potansiyelleriyle de ön plana çıkıyor. İşte, 21 yaş altı en değerli futbolcular listesi...