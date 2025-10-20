Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en eski protezi hangisine aittir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Dünyanın en eski protezi hangisine aittir?yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 20.10.2025 00:02
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Dünyanın en eski protezi hangisine aittir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Dünyanın en eski protezi hangisine aittir?

CEVAP: C. Ayak Parmağı

