Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı (2026): Türkiye'den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

Listenin zirvesinde 66'şar denizaltı ile ABD ve Rusya başa baş bir mücadele sergilerken; rapordaki asıl dikkat çeken çıkış, "Mavi Vatan" stratejisiyle donanmasını hızla modernize eden Türkiye'den geldi. Türkiye, sahip olduğu aktif denizaltı sayısıyla sadece bölgesel bir güç olmadığını kanıtlamakla kalmadı, nükleer filolara sahip Avrupa devlerini de sollayarak küresel sıralamanın ilk 10'una damgasını vurdu. Peki, su altındaki bu devasa rekabette diğer ülkeler ne durumda?