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Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı (2026): Türkiye'den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!
Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı (2026): Türkiye'den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!
Global Firepower 2026 su altı gücü raporu yayımlandı. ABD ve Rusya'nın zirveyi paylaştığı listede, Türk Deniz Kuvvetleri İngiltere ve Fransa gibi köklü donanmaları geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte dünyanın en güçlü 10 denizaltı filosu...
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:16