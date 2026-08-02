Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı (2026): Türkiye'den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı (2026): Türkiye'den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

Global Firepower 2026 su altı gücü raporu yayımlandı. ABD ve Rusya'nın zirveyi paylaştığı listede, Türk Deniz Kuvvetleri İngiltere ve Fransa gibi köklü donanmaları geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte dünyanın en güçlü 10 denizaltı filosu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:16
Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

Ülkelerin askeri kapasitelerini inceleyen prestijli analiz platformu Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 yılı dünyanın en güçlü denizaltı filoları listesini duyurdu. Denizlerdeki caydırıcılığın ve asimetrik savaşın en kritik unsuru olan su altı filolarında, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği görüldü.

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

Listenin zirvesinde 66'şar denizaltı ile ABD ve Rusya başa baş bir mücadele sergilerken; rapordaki asıl dikkat çeken çıkış, "Mavi Vatan" stratejisiyle donanmasını hızla modernize eden Türkiye'den geldi. Türkiye, sahip olduğu aktif denizaltı sayısıyla sadece bölgesel bir güç olmadığını kanıtlamakla kalmadı, nükleer filolara sahip Avrupa devlerini de sollayarak küresel sıralamanın ilk 10'una damgasını vurdu. Peki, su altındaki bu devasa rekabette diğer ülkeler ne durumda?

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İsrail - 6 adet
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

19. Almanya - 6 adet

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

18. Brezilya - 6

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

17. Avustralya - 6

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

16. Cezayir - 6

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

15. Pakistan - 8

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

14. İtalya - 8

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

13. Mısır - 8

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

12. Yunanistan - 9

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

11. Fransa - 9

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

10. Birleşik Krallık - 10

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

9. TÜRKİYE - 14

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

8. Hindistan - 18

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

7. Güney Kore - 22

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

6. Japonya - 23

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

5. Kuzey Kore - 24

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

4. İran 25

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

3. Çin 61

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

2 - ABD - 66

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

1- Rusya 66

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

Gökyüzündeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 2026 listesinde savaş uçakları, teknolojik kapasite ve askeri caydırıcılık ön plana çıktı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

60 - BAHREYN

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı 2026: Türkiye’den Avrupa Devlerini Kıskandıran Sıra!

59 - İSVİÇRE