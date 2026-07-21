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Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

Global Firepower (GFP) 2026 raporu yayımlandı. Envanterindeki 14 denizaltıyla dikkat çeken Türkiye, sayı bakımından İngiltere ve Fransa'nın önünde yer aldı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte 2026'nın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri…

Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 19:16
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

Denizlerin derinliklerindeki güç dengesi, her yeni rapora göre yeniden okunuyor. Global Firepower'ın 2026 verileri, hangi ülkelerin en güçlü denizaltı filosuna sahip olduğunu ortaya koydu. Türkiye ise listedeki yeri ile dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

Global güçlerin su altı teknolojileri ve tonaj kapasitelerine göre belirlenen listede, Türkiye'nin elde ettiği stratejik konum ise hem müttefikleri hem de rakipleri şaşırttı. Peki, dev bütçeli orduları geride bırakan Türk donanması listenin neresinde? İşte Rusya'dan ABD'ye, Çin'den Türkiye'ye su altının en dişli güçleri ve merakla beklenen o sıralama...

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İsrail - 6 adet

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Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

19. Almanya - 6 adet

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

18. Brezilya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

17. Avustralya - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

16. Cezayir - 6

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

15. Pakistan - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

14. İtalya - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

13. Mısır - 8

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

12. Yunanistan - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

11. Fransa - 9

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

10. Birleşik Krallık - 10

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

9. TÜRKİYE - 14

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

8. Hindistan - 18

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

7. Güney Kore - 22

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

6. Japonya - 23

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

5. Kuzey Kore - 24

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

4. İran 25

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

3. Çin 61

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

2 - ABD - 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

1- Rusya 66

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

Gökyüzündeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 2026 listesinde savaş uçakları, teknolojik kapasite ve askeri caydırıcılık ön plana çıktı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

60 - BAHREYN

Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…

59 - İSVİÇRE