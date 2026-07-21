Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…
Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede o devleri geride bıraktı…
Global Firepower (GFP) 2026 raporu yayımlandı. Envanterindeki 14 denizaltıyla dikkat çeken Türkiye, sayı bakımından İngiltere ve Fransa'nın önünde yer aldı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte 2026'nın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri…
Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 19:16