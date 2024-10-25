Dünyanın en güçlü orduları 2024 tam liste! Türkiye kaç basamak yükseldi? İşte dünyanın iyileri

İsrail'in Gazze'yi ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yaşanan gerilim başta olmak üzere bölgede yükselen tansiyon, ülkelerin askeri güçlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Bu kapsamda dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı.Ülkelerin askeri personel sayısı, mali durumları gibi birçok faktörün etkili olduğu listede Türkiye'nin kaç basamak yükseldiği merak konusu oldu. Peki Türk ordusu listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması...