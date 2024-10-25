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Dünyanın en güçlü orduları 2024 tam liste! Türkiye kaç basamak yükseldi? İşte dünyanın iyileri

İsrail'in Gazze'yi ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yaşanan gerilim başta olmak üzere bölgede yükselen tansiyon, ülkelerin askeri güçlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Bu kapsamda dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı.Ülkelerin askeri personel sayısı, mali durumları gibi birçok faktörün etkili olduğu listede Türkiye'nin kaç basamak yükseldiği merak konusu oldu. Peki Türk ordusu listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması...

Giriş Tarihi: 25.10.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:44
Dünyanın en güçlü orduları 2024 tam liste! Türkiye kaç basamak yükseldi? İşte dünyanın iyileri

Ortadoğu'da yükselen tansiyon, ülkelerin sahip olduğu kara ve hava kuvvetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ABD merkezli Global Firepower, bu kapsamda dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Liste hazırlanırken, 60 binden fazla faktör dikkate alındı. Türkiye'nin sıralaması ise geçen seneye göre 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları 2024 tam liste! Türkiye kaç basamak yükseldi? İşte dünyanın iyileri

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2024 LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları 2024 tam liste! Türkiye kaç basamak yükseldi? İşte dünyanın iyileri

99-LETONYA

Dünyanın en güçlü orduları 2024 tam liste! Türkiye kaç basamak yükseldi? İşte dünyanın iyileri

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünyanın en güçlü orduları 2024 tam liste! Türkiye kaç basamak yükseldi? İşte dünyanın iyileri

97-ZAMBİYA

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