Dünyanın En Harika 50 yeri listesi yayınlandı! Türkiye'den 2 yer sıralamayı altüst etti

Dünyanın en harika yerleri 2025 listesi yayınlandı. Gezginlerin oldukça ilgisini çekecek olan bu sıralamaya ise Türkiye'den iki yer damga vurdu. Öte yandan liste turistlerin kesinlikle ziyaret etmesi gereken yerler başlığı altında yayınlandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:59
Dünyanın en harika 50 yeri listesi açıklanırken, sıralamaya Türkiye'den de 2 yer girdi. Listede Brüksel'deki bir çikolata fabrikasından, Bahreyn'deki İnci Yolu'na kadar pek çok farklı mekan kendine yer buldu. İşte turistler için dünyanın en harika 50 yeri

Maui Cultural Lands Lahaina, Havai

Kamba African Rainforest Experiences - Odzala-Kokoua National Park, Kongo Cumhuriyeti

Pearling Path - Muharraq, Bahreyn

WA EV Network - Batı Avustralya

Aviva Studios, home of Factory International - Manchester, İngiltere

Moroccan Culinary Arts Museum - Marrakech, Fas

Bab Al Salam Mosque - Muscat, Umman

Reethaus – Berlin

Ivomo Tea Cooperative - Gisakura, Rwanda

Bar Magritte – Brüksel

Buffalo AKG - Buffalo, ABD New York

Yum Cha - Santiago, Şili

Saka Museum - Jimbaran, Endonezya

The Diyarbakır Express – Türkiye

Iris - Hardangerfjord, Norveç

Grootbos Florilegium - Gansbaai, Güney Afrika

Dive Tutukaka - Tutukaka, Yeni Zelanda

CPKC Stadium - Kansas City, Missouri ABD

Zeyrek Çinili Hamam – İstanbul

İşte ilk 50'ye giren diğer yerler;

VYN - Simrishamn, İsveç

Kunstsilo - Kristiansand, Norveç

Sharaan Nature Reserve - Suudi Arabistan

Manam Chocolate - Hyderabad, Hindistan

International African American Museum - Charleston, Güney Carolina ABD

Iberá Provincial Reserve - Corrientes province, Arjantin

Matterhorn Alpine Crossing - İsviçre ve İtalya

Air CCCC – Singapur

Baths of Caracalla – Roma

Magugu House - Johannesburg, Güney Afrika

Sanxingdui Museum - Guanghan, Çin

The Rabbit hOle - North Kansas City, Missouri ABD

Naar - Himachal Pradesh, Hindistan

Ruta de los Abastos - O'Higgins region, Şili

Aranya - Beidaihe, Çin

Hornsgatan Slow Fashion District – İsveç

Agua Caliente Cultural Plaza - Palm Springs, California ABD

Museum of Solutions - Mumbai, Hindistan

Olivia Foundation - Mexico City

Putep 't-awt - Cacouna, Quebec, Kanada

teamLab Borderless Digital Art Museum – Tokyo

La Maison Rabelais - Amboise, Fransa

EDP Art Reef - Albufeira, Portekiz

Origem - Salvador, Brezilya

CERN Science Gateway - Meyrin, İsviçre

Museum of Mountain Jews - Red Village, Azerbaycan

Montgomery Whitewater - Montgomery, Alabama ABD

Via Transilvanica – Romanya

Marie Selby Botanical Gardens - Sarasota, Florida ABD

Abrahamic Family House - Abu Dabi