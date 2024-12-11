Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi 100 mutfağı seçildi! 2024'te bakın Türk mutfağı listeye nasıl damga vurdu...

Dünyanın en iyi 100 mutfağı seçildi! 2024'te bakın Türk mutfağı listeye nasıl damga vurdu...

Gastronomi dünyasında ülkelerin mutfakları, yerel tatları ve kültürel miraslarıyla önemli bir yer tutar. Her ülkenin mutfağı, coğrafi konumundan tarihine, ikliminden geleneklerine kadar birçok etkene bağlı olarak şekillenir ve kendi özgün kimliğini kazanır. 2024/25 dönemine ait Taste Atlas sıralaması, dünyanın en iyi 100 mutfağını belirleyerek bu zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Liste, hem yerel mutfakları uluslararası düzeyde tanıtmayı hem de bu mutfakların öne çıkan lezzetlerini ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.