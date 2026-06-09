Dünyanın En İyi 16 Kuruyemişi Açıklandı! Türkiye’den 3 tescilli lezzet var...

TasteAtlas, küresel mutfak kültürünün en sevilen atıştırmalıklarını bir araya getirdiği merakla beklenen "Dünyanın En İyi 16 Kuruyemişi" listesini yayımladı. Uluslararası gurmelerin, eleştirmenlerin ve gastronomi tutkunlarının oylarıyla şekillenen liste, Akdeniz mutfağının ve köklü tarım coğrafyalarının küresel hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Listede asırlık üretim geleneklerine sahip İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin ikonik mahsulleri kıyasıya yarışırken, Türkiye de coğrafi işaretli ve tescilli yerel lezzetleriyle dünya mutfağındaki sarsılmaz yerini ve gücünü bir kez daha gösterdi.