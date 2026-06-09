Dünyanın En İyi 16 Kuruyemişi Açıklandı! Türkiye'den 3 tescilli lezzet var...
TasteAtlas, 2026 yılının en iyi 16 kuruyemişini ilan etti. Listede, Türkiye'nin adeta milli gururu olan Antep fıstığı ön plana çıktı. Karadeniz'in göz bebeği Giresun tombul fındığı ile Ege'nin incisi Aydın kestanesinin de rakiplerini geride bırakarak damga vurduğu en iyi kuruyemiş listesi ve tüm sıralama netleşti. İşte gurme dünyasını sallayan o listenin merak edilen tüm detayları...
Giriş Tarihi: 09.06.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 13:25