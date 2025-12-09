Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en kilolu ülkeleri belli oldu: Listedeki ilk 10 ülke şaşırttı!

Dünyanın en kilolu ülkeleri belli oldu: Listedeki ilk 10 ülke şaşırttı!

Dünya genelinde hızla artan obezite, artık önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sıraya kadar yükselmiş durumda. Uzmanların uyarıları sürerken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından paylaşılan kapsamlı araştırma, gezegenin en kilolu ve sağlıksız toplumlarını yeniden gündeme taşıdı. 195 farklı ülkeden toplanan verilerle hazırlanan bu liste, küresel obezite gerçeğinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en kilolu ülkeleri ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Giriş Tarihi: 09.12.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:24
Son araştırmalar, çocuklar ve gençler arasındaki obezite artışının alarm verecek seviyelere ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, mevcut gidişatın değişmemesi halinde 2035'e gelindiğinde dünya nüfusunun neredeyse yarısının obezite ya da fazla kilo sorunuyla mücadele edeceğini öngörüyor. Küresel ölçekte hızla büyüyen bu sağlık krizi, adeta sessiz bir salgın gibi toplumları tehdit ediyor. İşte güncel haliyle dünyanın en kilolu ülkeleri listesi....

DÜNYANIN EN KİLOLU ÜLKELERİ BELLİ OLDU!

38 ülkenin yer aldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), obezite oranlarına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Yapılan son değerlendirmeye göre, obezitenin en yoğun görüldüğü OECD ülkeleri yeniden sıralandı ve tablo, küresel sağlık açısından endişe verici bir manzara ortaya koydu. İşte obeziteyle en çok mücadele eden ülkelerin güncel listesi…

10 - İSRAİL – %26,1

9 - MACARİSTAN – %26,4

8 - İNGİLTERE – %27,8

7 - ŞİLİ – %28,0

6 - MEKSİKA – %28,9

5 - AVUSTRALYA – %29,0

4 - KANADA – %29,4

3 - YENİ ZELANDA – %30,8

2 - TÜRKİYE – %32,1

1 - ABD – %36,2

