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Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir birinci sıraya oturdu...

İstanbul, ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in 2024 yılına dair trafik verilerine göre, dünyada en yoğun trafiğe sahip şehirler sıralamasında başka bir seviyeye çıktı. Bu durum, İstanbul'un bir önceki yıl altıncı sırada yer aldığı listeyi önemli ölçüde değiştirdi.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:13
Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye’den o şehir birinci sıraya oturdu...

Araştırmada, 2024 yılı boyunca İstanbul'daki bir sürücünün ortalama 105 saatini trafikte harcadığı belirlendi. Bu süre, şehrin bir yıl öncesine kıyasla yüzde 15 daha fazla bir trafik sıkışıklığı yaşadığını gösteriyor.

Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye’den o şehir birinci sıraya oturdu...

2023 yılında sürücüler ortalama 91 saat trafikte kalıyordu. Artan bu yoğunluk, İstanbul'un trafik sorununu küresel düzeyde dikkat çeker bir hale getirdi.

Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye’den o şehir birinci sıraya oturdu...

New York, geçen yılın en yoğun trafik şehirleri listesinin zirvesindeydi. Ancak 2024'te sürücülerin trafikte geçirdiği sürenin 102 saate düşmesiyle, bu yıl Chicago ile ikinciliği paylaşmak durumunda kaldı.

Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye’den o şehir birinci sıraya oturdu...

Chicago'da ise 2023'te 96 saat olan trafik yoğunluğu, 2024'te 102 saate yükseldi.

Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye’den o şehir birinci sıraya oturdu...

İstanbul'un yıllardır süregelen trafik sorunu, bu verilerle birlikte uluslararası platformda tekrar gündeme geldi. Şehrin nüfus yoğunluğu, yetersiz altyapı ve sürekli artan araç sayısı gibi nedenler, trafik sıkışıklığını körükleyen faktörler arasında gösteriliyor.

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