Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir birinci sıraya oturdu...

Dünyanın en kötü trafiğine sahip olan şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir birinci sıraya oturdu...

İstanbul, ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in 2024 yılına dair trafik verilerine göre, dünyada en yoğun trafiğe sahip şehirler sıralamasında başka bir seviyeye çıktı. Bu durum, İstanbul'un bir önceki yıl altıncı sırada yer aldığı listeyi önemli ölçüde değiştirdi.