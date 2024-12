Dünyanın en pahalı iPhone'u satışta! 301 bin dolar değerindeki telefonda Kanuni Sultan Süleyman detayı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli lüks marka Caviar, en yeni kreasyonu olan 301 bin dolarlık iPhone 16 Pro Max modelini tanıttı. "The Great, The Terrible, The Magnificent" adını taşıyan bu özel model, 18 ayar altından tek bir blok kullanılarak üretilmiş bir kasaya ve taç temalı bir rölyef tasarımına sahip.