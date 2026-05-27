Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Cebinizdeki sıradan bir telefon numarasının dudak uçuklatan bir servet değerinde olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dubai'de düzenlenen akılalmaz bir açık artırmada, sadece yedi rakamdan oluşan özel bir telefon hattı saniyeler içinde tam 40 milyon liraya alıcı bularak dünya rekoru kırdı! Milyonların havada uçuştuğu bu gecede ödenen astronomik paranın nereye gittiğini duyduğunuzda ise kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 10:54
Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Lüksün, ihtişamın ve zenginliğin dünya üzerindeki tartışmasız başkenti olarak kabul edilen Dubai, geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır türden bir açık artırmaya ev sahipliği yaparak küresel basının gündemine oturdu.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde şehri, sadece zenginlerin gövde gösterisi yaptığı bir yer olmaktan çıkarak, astronomik harcamaların devasa bir insani yardım kampanyasına dönüştüğü tarihi bir geceye sahne oldu. Düzenlenen özel müzayedede, sadece bir cep telefonu numarası için ödenen dudak uçuklatan meblağ, lüks tüketim sınırlarını yeniden çizerken; bu harcamanın ardında yatan ulvi amaç ise milyonların takdirini kazandı.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

MÜZAYEDENİN GÖZDESİ: PEŞ PEŞE YEDİ RAKAMINDAN OLUŞAN ÖZEL HAT

Bölgenin en önemli yardım etkinliklerinden biri olarak planlanan ve "En Asil Numaralar" adıyla organize edilen bu prestijli müzayedede gecenin en çok beklenen anı, özel cep telefonu hatlarının satışa sunulmasıydı. Özellikle peş peşe yedi adet "7" rakamından oluşan '058-7777777' numaralı cep telefonu hattı sahneye çıktığında salondaki heyecan doruğa ulaştı.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Başlangıç fiyatı 1.2 milyon lira olarak belirlenen bu eşsiz numara için salondaki ultra zengin katılımcılar kıyasıya bir yarışın içine girdi. Havada uçuşan tekliflerle birlikte saniyeler içinde fiyatı katlanarak artan hat, müzayedenin sonunda tam 40 milyon liralık akılalmaz bir bedelle yeni sahibinin oldu. Bu eşsiz satış, söz konusu hattı resmi olarak "dünyanın en pahalı telefon numarası" unvanına kavuşturdu.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

KISA HANELİ PLAKALAR İÇİN SERVET ÖDEDİLER

Gecede milyonların saniyeler içinde el değiştirdiği tek an elbette sadece telefon numarası satışı değildi. Arap kültüründe ve özellikle Körfez ülkelerinde büyük bir zenginlik, güç ve statü göstergesi olarak kabul edilen kısa haneli özel araç plakaları da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Etkinlikte vitrine çıkarılan ve üzerinde sadece 'O66' ile 'X63' yazan nadide plakalar için salondaki iş insanları adeta birbirleriyle yarıştı. Bu özel araç plakalarının her biri, peş peşe gelen tekliflerin ardından 50 milyon lira barajını aşarak kırılması güç rekor fiyatlardan alıcı buldu.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Ayrıca müzayedede beş rakamlı başka bir özel telefon hattı da yine milyon dolarlarla ifade edilen bedeliyle gecenin en çok konuşulan ve dikkat çeken satışları arasına girmeyi başardı. Katılımcılar, bölgede adeta lüks bir malikane ile eşdeğer görülen bu numaralara sahip olabilmek için adeta servet döktü.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

REKABETİN ARKASINDAKİ DEV İYİLİK HAREKETİ

İlk bakışta akıllara durgunluk veren ve sadece bir statü yarışından ibaretmiş gibi görünen bu astronomik harcamaların arkasında aslında çok daha derin ve anlamlı bir iyilik hareketi yatıyordu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un vizyonu ve doğrudan talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu müzayede, zenginlerin lüks rekabetini doğrudan ve etkili bir insani yardım projesine entegre etmeyi başardı. Etkinliğe katılan elit kesim, nadide numaralara sahip olmanın ötesinde, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için devasa bir adım atmış oldu.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

TOPLANAN 425 MİLYON LİRA KÜRESEL AÇLIKLA MÜCADELEYE GİDECEK

Müzayedenin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan tablo, etkinliğin asıl kazananının dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri olduğunu gözler önüne serdi. Gecenin sonunda toplanan ve toplamda 425 milyon lirayı geride bırakan bu devasa meblağ, küresel çapta yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele eden dezavantajlı insanların yararına kullanılmak üzere özel bir fona eksiksiz olarak devredildi.

Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

Başlangıçta bölgenin ultra zenginlerinin bir ihtişam gösterisi olarak algılanabilecek olan bu etkinlik, kapanışında dünya genelindeki milyonlarca çaresiz insan için dev bir umut ışığı ve hayati bir yardım köprüsü olarak tarihe geçti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör