Dünyanın en pahalı telefon numarası 40 milyon Liraya satıldı! İşte servet değerindeki o rakamlar...

REKABETİN ARKASINDAKİ DEV İYİLİK HAREKETİ

İlk bakışta akıllara durgunluk veren ve sadece bir statü yarışından ibaretmiş gibi görünen bu astronomik harcamaların arkasında aslında çok daha derin ve anlamlı bir iyilik hareketi yatıyordu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un vizyonu ve doğrudan talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu müzayede, zenginlerin lüks rekabetini doğrudan ve etkili bir insani yardım projesine entegre etmeyi başardı. Etkinliğe katılan elit kesim, nadide numaralara sahip olmanın ötesinde, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için devasa bir adım atmış oldu.