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Dünyanın en soğuk yeri! Mini etekle dışarı çıkınca bu hale geldi

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Rusya Federasyonu'nda kış çok çetin geçiyor. Öte yandan ülkeye bağlı Oymyakon, dünya üzerinde insanların kalıcı olarak yaşadığı en soğuk yer olarak biliiyor. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece. Yakutsk bölgesi de dahil Rusya'nın yine farklı noktalarında da görünce bile adeta kemiklerinizi donduran görüntüler geliyor. Kimi insanların bir süre soğuğa maruz kaldığı için vücutlarında izler kaldığı da görülüyor. Peki bu bölgelerde insanlar nasıl yaşıyor? İşte cevabı

Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:36 PAYLAŞ