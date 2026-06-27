Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Fiziksel gücün bittiği yerde çelik gibi bir irade savaşının başladığı bu süreçler, sıradan bir insanın dakikalar içinde pes edeceği bir dayanıklılık testine sahne oluyor. Geri adım atmayanların adeta birer savaş makinesine dönüştüğü, dünyanın en korkunç askeri parkurlarını görenler gözlerine inanamıyor. İşte sınırları zorlayan o zorlu eğitimler...