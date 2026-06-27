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Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede
Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede
Günlerce süren uykusuzluk, dondurucu sular ve zihni esir alan bir korku... Elit birliklerin saflarına katılmak isteyenlerin yüzde 99'unun havlu attığı, çelik gibi bir irade gerektiren en ölümcül askeri eğitimler sıralandı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 12:49