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Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Günlerce süren uykusuzluk, dondurucu sular ve zihni esir alan bir korku... Elit birliklerin saflarına katılmak isteyenlerin yüzde 99'unun havlu attığı, çelik gibi bir irade gerektiren en ölümcül askeri eğitimler sıralandı!

Giriş Tarihi: 27.06.2026 12:46 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 12:49
Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Fiziksel gücün bittiği yerde çelik gibi bir irade savaşının başladığı bu süreçler, sıradan bir insanın dakikalar içinde pes edeceği bir dayanıklılık testine sahne oluyor. Geri adım atmayanların adeta birer savaş makinesine dönüştüğü, dünyanın en korkunç askeri parkurlarını görenler gözlerine inanamıyor. İşte sınırları zorlayan o zorlu eğitimler...

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

ABD

Navy SEAL – BUD/S

6 aylık eğitim, özellikle Hell Week (5 gün uykusuzluk)

Aşırı soğuk su, kumda sürünme, sürekli fiziksel test

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Army Ranger School

Açlık, uykusuzluk ve stres altında liderlik

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Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Birleşik Krallık

SAS (Special Air Service)

Dünyanın en zor eğitimlerinden biri

Galler dağlarında günlerce aç ve uykusuz yürüyüş

Psikolojik dayanıklılık ön planda

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Rusya

Spetsnaz

Gerçek mermiyle tatbikatlar

Aşırı şiddetli yakın dövüş eğitimi

Fiziksel acıya dayanıklılık testleri

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Fransa

Yabancı Lejyon (Légion étrangère)

Kimliksiz, sert disiplin

Ağır fiziksel yükler ve ceza odaklı sistem

Çöl ve orman hayatta kalma eğitimleri

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Türkiye

Bordo Bereliler

Uzun süreli açlık ve uykusuzluk

Dağ, çöl, deniz ve şehir ortamı eğitimi

Psikolojik yıpratma çok yüksek

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

İsrail

Sayeret Matkal

Sürekli stres altında karar verme

Uzun mesafe yürüyüşler, ağır yükler

Gerçekçi senaryo eğitimleri

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Güney Kore

UDT/SEAL

Soğuk su ve buzlu deniz eğitimleri

Aşırı disiplin ve dayanıklılık testleri

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Çin

PLA Special Forces

Fiziksel acıya dayanma (cam, diken, buz)

Aşırı sert kondisyon programları

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Hindistan

MARCOS & Para S

Tropikal ormanlarda hayatta kalma

Uzun süreli açlık ve susuzluk

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

Brezilya

BOPE

Kentsel çatışma odaklı

Psikolojik baskı ve yüksek stres

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

Öte yandan, dünyanın en güçlü orduları listesi de açıklandı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması listeye damga vurdu. İşte detaylar...

87- Paraguay

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

86- Yeni Zelanda

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

85- Yemen

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

84- ÇAD

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

83- Kenya

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

82- Umman

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

81- Bahreyn

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

80- Bolivya

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

79- Kuveyt

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

78- Arnavutluk

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

77- Türkmenistan

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

76- Libya

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri: Geçebilenlerin oranı yüzde 1 bile değil! Bordo Bereliler de listede

75- Ürdün