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Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti
Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti
İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı Filistin yürüyüşü dünya basınında geniş yer tuttu. Batılı medya kuruluşları, gösterinin büyüklüğüne hayran kalırken, Yunanlılar ve İsrailliler protestodan rahatsızlık duydu. Uluslararası haber kuruluşları, tarihi etkinliği manşetlerine böyle taşıdı.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:07