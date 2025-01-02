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Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti

İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı Filistin yürüyüşü dünya basınında geniş yer tuttu. Batılı medya kuruluşları, gösterinin büyüklüğüne hayran kalırken, Yunanlılar ve İsrailliler protestodan rahatsızlık duydu. Uluslararası haber kuruluşları, tarihi etkinliği manşetlerine böyle taşıdı.

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Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:07
Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti

Dış basında Türkiye'nin düzenlediği Filistin'e destek gösterisi geniş yankı uyandırdı. İşte öne çıkan başlıklar.

Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti

ABD merkezli AP, "İstanbul'da on binlerce kişi Gazze savaşını protesto etti" başlıklı haberinde Türkiye'de gerçekleşen Filistin yanlısı gösteriye detaylı bir şekilde yer verdi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdiği vurgusu yapıldı.

Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti

İngiltere merkezli Middle East Eye, manşetine "Türkiye, 2025'e İstanbul'da Filistin yanlısı kitlesel protestolarla başlıyor" başlığını taşıdı. Haberde ilgi çeken noktalar balıkçı teknelerinin gösteriye katılması oldu. Teknelerde meşaleler yakılması, Türk ve Filistin bayraklarının sallanması haberde geniş yer tuttu.

Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti

Bir diğer İngiltere merkezli haber kuruluşu Independent, manşetinde "On binlerce kişi, Gazze'deki Filistinlilere dayanışma göstermek için Yeni Yıl Günü'nde İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde toplandı" ifadelerini kullandı. Haberde, binlerce kişinin köprüyü doldurması ve gösterinin büyüklüğü dikkat çeken noktalardan biriydi.

Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi yürüyüş dış basına damga vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti

Yine bir İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle East Monitor, şöyle bir başlığı manşetine taşıdı: "Yüz binlerce kişi, Filistin'e destek için yılbaşında İstanbul'da toplandı".

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