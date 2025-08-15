Trend Galeri Trend Yaşam Durdurulamaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Aksiyon türünü sevenlerin ilgisini çeken Durdurulamaz filmi, ilk olarak 2023 yılında sinemaseverlerle buluştu. Filmin yönetmen koltuğunda Nimrod Antal otururken, başrolde deneyimli oyuncu Liam Neeson yer alıyor. Peki, Durdurulamaz filminin hikayesi ne üzerine kurulu? Oyuncu kadrosunda kimler var ve film hangi yıl çekildi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:07 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 17:07
DURDURULAMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Berlin'de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner'ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler.

Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır. Giderek daha tehlikeli hale gelen görevleri yapmaya çalışan Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?

DURDURULAMAZ OYUNCULARI

Liam Neeson
Noma Dumezweni
Lilly Aspell
Embeth Davidtz
Jack Champion