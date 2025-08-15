Durdurulamaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

DURDURULAMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Berlin'de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner'ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler.