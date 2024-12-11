Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı: Hırsızın ifadeleri şoke etti!

Olay geçen kasım ayında Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Yeni yılın şubat ayında evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), oturacağı eve yeni eşyalar aldı. İddiaya göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., balyozla önce kendi duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi.