Düzce TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Toplu konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte düzenlediği 500 bin sosyal konu projesinde kura sırası Düzce'de. İl il devam eden kura çekilişinde başvuruda bulunan adaylar kura tarihi ve saatine odaklandı. Kampanya kapsamında Düzde'ye 2 bin 470 konut inşa edilecek.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|DÜZCE
|MERKEZ
|DÜZCE MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.300
|EMLAK KATILIM BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|2
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|DÜZCE AKÇAKOCA 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|HALK BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|3
|DÜZCE
|CUMAYERİ
|DÜZCE CUMAYERİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|4
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|DÜZCE ÇİLİMLİ 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|180
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|5
|DÜZCE
|GÖLYAKA
|DÜZCE GÖLYAKA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|6
|DÜZCE
|GÜMÜŞOVA
|DÜZCE GÜMÜŞOVA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|7
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|DÜZCE KAYNAŞLI 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|8
|DÜZCE
|YIĞILCA
|DÜZCE YIĞILCA 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|90
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
