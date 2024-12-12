Ebru Öğretmen cinayeti: Katilin internet araması kan dondurdu! Ölmediyse 1-2 kez daha…

Konya'da ayrı yaşadığı öğretmen eşini Ebru Küçüktaşdemir'i (45) bıçaklayarak katleden Abdullah Küçüktaşdemir (47) hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede katil zanlısının eşinin ders vermeye gideceği adresin önünde beklediği ve apartmanın bahçesinde defalarca bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Kendisini engellemek isteyenlere de 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtilen Küçüktaşdemir'in, olay günü de cep telefonundan 'av bıçağı' araması yaptığı tespit edildi. Olay öncesinde ve olay günü eşine tehdit mesajları attığı da belirlenen Küçüktaşdemir'in eğitim fakültesini bile bitirmediği buna rağmen Türkçe öğretmenliği yaptığı ortaya çıktı.