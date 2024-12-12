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Ebru Öğretmen cinayeti: Katilin internet araması kan dondurdu! Ölmediyse 1-2 kez daha…

Konya'da ayrı yaşadığı öğretmen eşini Ebru Küçüktaşdemir'i (45) bıçaklayarak katleden Abdullah Küçüktaşdemir (47) hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede katil zanlısının eşinin ders vermeye gideceği adresin önünde beklediği ve apartmanın bahçesinde defalarca bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Kendisini engellemek isteyenlere de 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtilen Küçüktaşdemir'in, olay günü de cep telefonundan 'av bıçağı' araması yaptığı tespit edildi. Olay öncesinde ve olay günü eşine tehdit mesajları attığı da belirlenen Küçüktaşdemir'in eğitim fakültesini bile bitirmediği buna rağmen Türkçe öğretmenliği yaptığı ortaya çıktı.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 12.12.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:21
Ebru Öğretmen cinayeti: Katilin internet araması kan dondurdu! Ölmediyse 1-2 kez daha…

Konya'da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Ebru Küçüktaşdemir (47), geçen 25 Ekim akşamı bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde, 3 yıl önce evlendiği ve 1,5 aydır ayrı yaşadığı, ikinci eşi Abdullah Küçüktaşdemir (45) tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Ebru Öğretmen cinayeti: Katilin internet araması kan dondurdu! Ölmediyse 1-2 kez daha…

Tutuklanan zanlı hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Abdullah Küçüktaşdemir hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ebru Öğretmen cinayeti: Katilin internet araması kan dondurdu! Ölmediyse 1-2 kez daha…

İddianamede katil zanlısı Küçüktaşdemir'in Eğitim Fakültesindeki eğitimini yarıda bıraktığı, üniversite mezunu olmamasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı kaydedildi.

Ebru Öğretmen cinayeti: Katilin internet araması kan dondurdu! Ölmediyse 1-2 kez daha…

DAHA ÖNCEDE EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ
İddianamede Abdullah Küçüktaşdemir'in daha öncede eşine yönelik tehdit ve şiddet olaylarını işlediği, bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı, olay günü de eşine mesaj göndererek tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi. Katil zanlısının olayın meydana geldiği yerde oturan öğrenci velisini de olaydan önce telefonla arayıp, eşinin gelip gelmediğini teyit etmeye çalıştığı, ikametin bahçesine gelerek 1-1,5 saat eşini beklemeye başladığı, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen eşinin defalarca bıçakladığı belirtildi.

Ebru Öğretmen cinayeti: Katilin internet araması kan dondurdu! Ölmediyse 1-2 kez daha…

ÖLMEDİYSE BİR İKİ DAHA VURAYIM DA ÖLSÜN
Katil zanlısının olay yerine gelen ve kendisine engel olmak isteyen kişilere, 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtildi. Abdullah Küçüktaşdemir'in telefonunda yapılan incelemelerde olay günü eşine yönelik, 'Ceza evinden başka yer mi var? Anandan korkup engel attın. Bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti şimdi. Aklın varsa Konya'yı terk et' yönünde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.

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