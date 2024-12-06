Trend Galeri Trend Yaşam Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçı voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ev sahibi takım liderlik koltuğunda otururken sarı kırmızılılar ise 4. sırada yükselme mücadelesi veriyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı canlı izle ekranı...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 11:23
Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Sultanlar Ligi maçı canlı yayın ile takip edilecek. 2024-2025 sezonunda filede mücadele sürüyor. Peki; Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

ECZACIBAŞI DYNAVİT - GALATASARAY DAİKİN MAÇI NE ZAMAN?

Sultanlar Ligi 12. haftada Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı 6 Aralık bugün oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Maçın başhakemi Seçkin Yener olacak.

Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

ECZACIBAŞI DYNAVİT - GALATASARAY DAİKİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını TRT Spor Yıldız ekranlarında takip edilecek.

Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

ECZACIBAŞI - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı aşağıdaki linkten canlı takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI

TARİH SAAT MAÇ YAYIN BAŞHAKEM YARDIMCI HAKEM
6 Aralık Cuma 18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin TRT Spor Yıldız Seçkin Yener Uğur Ateş
7 Aralık Cumartesi 13.00 Beşiktaş-VakıfBank TVF Voleybol TV Onur Coşkun Mehmet Gül
7 Aralık Cumartesi 13.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru TRT Spor Yıldız Erol Akbulut Sadettin Kıral
7 Aralık Cumartesi 15.00 Aydın BBSK-Bahçelievler Bld. TVF Voleybol TV Arzu Uzatöz Serhat Semiz
7 Aralık Cumartesi 16.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Bld. TVF Voleybol TV Tuncay Sevim Ebru Kaya
7 Aralık Cumartesi 18.30 Keçiören Bld. Sigorta Shop-Aras Kargo TRT Spor Yıldız Yavuz Akdemir Umut Maden
8 Aralık Pazar 20.00 Nilüfer Bld.Eker-Zeren Spor TVF Voleybol TV Sadettin Deneri Melike Erol Özkan
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