Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçı voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ev sahibi takım liderlik koltuğunda otururken sarı kırmızılılar ise 4. sırada yükselme mücadelesi veriyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı canlı izle ekranı...
SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI
|TARİH
|SAAT
|MAÇ
|YAYIN
|BAŞHAKEM
|YARDIMCI HAKEM
|6 Aralık Cuma
|18.00
|Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin
|TRT Spor Yıldız
|Seçkin Yener
|Uğur Ateş
|7 Aralık Cumartesi
|13.00
|Beşiktaş-VakıfBank
|TVF Voleybol TV
|Onur Coşkun
|Mehmet Gül
|7 Aralık Cumartesi
|13.00
|Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru
|TRT Spor Yıldız
|Erol Akbulut
|Sadettin Kıral
|7 Aralık Cumartesi
|15.00
|Aydın BBSK-Bahçelievler Bld.
|TVF Voleybol TV
|Arzu Uzatöz
|Serhat Semiz
|7 Aralık Cumartesi
|16.00
|Türk Hava Yolları-Sarıyer Bld.
|TVF Voleybol TV
|Tuncay Sevim
|Ebru Kaya
|7 Aralık Cumartesi
|18.30
|Keçiören Bld. Sigorta Shop-Aras Kargo
|TRT Spor Yıldız
|Yavuz Akdemir
|Umut Maden
|8 Aralık Pazar
|20.00
|Nilüfer Bld.Eker-Zeren Spor
|TVF Voleybol TV
|Sadettin Deneri
|Melike Erol Özkan