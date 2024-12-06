Trend Galeri Trend Yaşam Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda?

Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçı voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ev sahibi takım liderlik koltuğunda otururken sarı kırmızılılar ise 4. sırada yükselme mücadelesi veriyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Eczacıbaşı - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı canlı izle ekranı...