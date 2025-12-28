Trend
Edirne'de yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Edirne kar tatili için gözler Valilik duyurularında!
Edirne'de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, eğitim gündemini yeniden ön plana çıkardı. Öğrenciler ve veliler, 29 Aralık Pazartesi günü kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, gözler Edirne Valiliği'nin kar tatiline dair yapacağı resmi duyuruda. Peki, yarın Edirne'de okullar tatil mi?
