Edirne’de yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Edirne kar tatili için gözler Valilik duyurularında!

ÇOK SAYIDA İLDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Aralık Pazar günü için hava tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu gibi illerde kar yağışının giderek yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van çevrelerinde kar örtüsünün 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceği kaydedildi.