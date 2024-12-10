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EHLİYET YENİLEME O TARİHTE SON! Yeni yılda ücretler güncelleniyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?

Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih araştırılıyor. 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale geldi. Bu yenileme işlemlerinin belirlenen süre içinde yapılmaması durumunda, eski sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Durum böyle olunca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu almak isteyen vatandaşlar yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve ücretlerin ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; ehliyet yenileme son tarih ne zaman, uzatıldı mı, yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar…