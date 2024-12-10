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EHLİYET YENİLEME O TARİHTE SON! Yeni yılda ücretler güncelleniyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?

Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih araştırılıyor. 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale geldi. Bu yenileme işlemlerinin belirlenen süre içinde yapılmaması durumunda, eski sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Durum böyle olunca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu almak isteyen vatandaşlar yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve ücretlerin ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; ehliyet yenileme son tarih ne zaman, uzatıldı mı, yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:26
EHLİYET YENİLEME O TARİHTE SON! Yeni yılda ücretler güncelleniyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale geldi ve bu süreç, özellikle 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor. Yenileme işlemlerinin belirlenen tarihe kadar tamamlamak isteyen vatandaşlar "Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ehliyet yenileme süresi ve ücretleri hakkında tüm detaylar...

EHLİYET YENİLEME O TARİHTE SON! Yeni yılda ücretler güncelleniyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Ehliyet yenileme son tarihi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

EHLİYET YENİLEME O TARİHTE SON! Yeni yılda ücretler güncelleniyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?

"Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEME O TARİHTE SON! Yeni yılda ücretler güncelleniyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?
Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

EHLİYET YENİLEME O TARİHTE SON! Yeni yılda ücretler güncelleniyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI
Kimlik Belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir.)

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