Ekiplere 'haritadan yer beğenin' dedi: Sonrasında yaptıkları ise...
İlginç olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Trafik polisleri bir kez daha sabır sınavından geçti. Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Yolcu konumunda bulunan alkollü şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü. Ekiplere küfür ve hakaret ettikten sonra mukavemet gösteren şahıs, "Savcı tanıdığım var", "Haritadan yer beğenin" gibi sözlerle ekipleri tehdit etti. Alkollü şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polisleri ise şahıstan şikayetçi oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:19