Ekonomide Kritik Gün: Ocak 2026 Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Milyonların gözü, yeni yılın ilk fiyat hareketliliğini gösterecek olan Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verisini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Ocak ayındaki maaş zamları, hizmet sektörü güncellemeleri ile enflasyonun seyrinde nasıl bir değişim olacağı merak konusu. Peki, Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Piyasa ve ekonomistlerin Ocak ayı beklentisi ne yönde? İşte ekonomi takviminin en önemli başlığına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:19