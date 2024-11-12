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El bagajına 60 farklı kombin sığdıran yöntem! Sosyal medyada viral oldu: İşinize çok yarayacak...

Seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek birçok kişi için keyif verici olsa da bavul hazırlamak oldukça zor olabilir. Konu ile ilgili birkaç yıl öncesinde paylaşım yapan Geneva Vanderzeil'in paylaşımı geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde viral oldu. Paylaşıma göre, seyahat ederken çok daha az yer kaplayarak eşyaları götürmek mümkün. Peki, nasıl? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:29
El bagajına 60 farklı kombin sığdıran yöntem! Sosyal medyada viral oldu: İşinize çok yarayacak...

Seyahat ederken kıyafet, takı ve ayakkabılarınızı bavula yerleştirmekte zorlanıyor musun? Bu durumun oldukça pratik bir çözümü var. Vanderzeil'in tüyosu sayesinde eşyalarınızı az yer kaplayarak yerleştirebilirsiniz.

El bagajına 60 farklı kombin sığdıran yöntem! Sosyal medyada viral oldu: İşinize çok yarayacak...

5-4-3-2-1 PAKETLEME YÖNTEMİ

Vanderzeil'in tüyosuna göre, 5-4-3-2-1 paketleme yöntemini uygulayarak eşyalarınızı rahatlıkla seyahatinize götürebilirsiniz.

El bagajına 60 farklı kombin sığdıran yöntem! Sosyal medyada viral oldu: İşinize çok yarayacak...

Bu yönteme göre, beş adet üst kıyafet, dört adet alt kıyafet, üç çift ayakkabı, iki adet elbise ve bir aksesuar seti yeterli oluyor.

El bagajına 60 farklı kombin sığdıran yöntem! Sosyal medyada viral oldu: İşinize çok yarayacak...

Matematiksel açıdan değerlendirildiğinde beş üst, dört alt ve üç çift ayakkabı ile 60 farklı kombinasyon yapmak mümkün.

El bagajına 60 farklı kombin sığdıran yöntem! Sosyal medyada viral oldu: İşinize çok yarayacak...

Ancak, bu durum seyahat edeceğiniz mevsime göre de değişiklik gösterebilir.

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