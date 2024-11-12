El bagajına 60 farklı kombin sığdıran yöntem! Sosyal medyada viral oldu: İşinize çok yarayacak...

Seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek birçok kişi için keyif verici olsa da bavul hazırlamak oldukça zor olabilir. Konu ile ilgili birkaç yıl öncesinde paylaşım yapan Geneva Vanderzeil'in paylaşımı geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde viral oldu. Paylaşıma göre, seyahat ederken çok daha az yer kaplayarak eşyaları götürmek mümkün. Peki, nasıl? İşte detaylar…