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Elazığ’da akılalmaz hırsızlık: Musluk başlıkları hatta kombiye kadar götürdüler!

Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler girdikleri villada hırsızlık yaptı. Hızlarını alamayan hırsızların, musluk başlıkları ile söktükleri kombiyi bile çaldı!

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:32
Elazığ’da akılalmaz hırsızlık: Musluk başlıkları hatta kombiye kadar götürdüler!

Olay Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen hırsızlar, girdikleri iki villayı soydu. Hırsızlık yapmakla yetinmeyen zanlılar, evi de harabeye çevirdi.

Elazığ’da akılalmaz hırsızlık: Musluk başlıkları hatta kombiye kadar götürdüler!

Olay, ev sahiplerinden Hasan Bilge'nin iş çıkışı evine dönmesiyle ortaya çıktı. Hankendi villalarındaki evine geldiğinde büyük bir şok yaşayan Bilge, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Elazığ’da akılalmaz hırsızlık: Musluk başlıkları hatta kombiye kadar götürdüler!

Bilge, ilk şoku atlatmasının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Elazığ’da akılalmaz hırsızlık: Musluk başlıkları hatta kombiye kadar götürdüler!

''MUSLUK BAŞLIKLARINA KADAR SÖKMÜŞLER''

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler.

Elazığ’da akılalmaz hırsızlık: Musluk başlıkları hatta kombiye kadar götürdüler!

Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim" dedi. Hasan Bilge, hırsızların sadece kendi evine değil, yan komşusunun evine de zarar verdiklerini de sözlerine ekledi.

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