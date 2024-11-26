Trend Galeri Trend Yaşam Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…

Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…

Genel sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve adeta doğal bir antibiyotik olan sarımsak, yemeklere lezzet katar. Ancak, keskin kokusundan dolayı hem mutfağınızda hem de elinizde rahatsız edici bir koku bırakır. Her ne kadar ellerinizi yıkasanız da kokunun elden kolay bir şekilde çıkmadığını fark edebilirsiniz. Sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde eldeki sarımsak kokusunu anında yok edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:43
Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…

Sarımsak kokusu birçok kişinin rahatsızlık duymasına neden olur. Yoğun kokusu uzun süre elden gitmez ve bir sorun haline gelebilir. Bu sorunun önüne geçmenin ise oldukça basit yöntemleri vardır. Peki nedir o yöntemler? Cevabı öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…

Not: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahip kişilerin yöntemleri denemeden önce bir uzmana danışmaları önerilir.

Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…

Not: Elinizde herhangi bir kesik ya da yara varsa yöntemleri uygulamamanız tavsiye edilir.

Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…

HEM KOKUYU ÖNLÜYOR HEM MİKROPLARDAN ARINDIRIYOR

Elinize sinmiş olan sarımsak kokusunu gidermek için limondan yardım alabilirsiniz.

Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…

İlk olarak limonu iki eş parçaya bölün ve yarım limonu elinize sürüp birkaç dakika bekleyin.

SON DAKİKA SON DAKİKA