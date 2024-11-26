Trend
Galeri
Trend Yaşam
Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…
Eldeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! Avuç içine bir tatlı kaşığı sürüldüğünde kokudan eser kalmıyor…
Genel sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve adeta doğal bir antibiyotik olan sarımsak, yemeklere lezzet katar. Ancak, keskin kokusundan dolayı hem mutfağınızda hem de elinizde rahatsız edici bir koku bırakır. Her ne kadar ellerinizi yıkasanız da kokunun elden kolay bir şekilde çıkmadığını fark edebilirsiniz. Sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde eldeki sarımsak kokusunu anında yok edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:43