Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O cani için karar verildi!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, bir masaj salonunda geçtiğimiz 10 Eylül günü masörlük yapan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan, iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından koridorda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan eski sevgili Emrah Demirkan cinayeti itiraf etti. Demirkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TELAŞLI BİR ŞEKİLDE ÇIKIP KAÇTI Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık katil zanlısı Emrah Demirkan hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede Emrah Demirkan'ın olay günü sabah 09.35'de salonun önüne geldiği, 09.38'de Elif Ceren'in kapıyı açması üzerine içeriye girdiği, 11.16'da ise telaşlı bir şekilde içeriden çıkıp kaçtığı bilgilerine yer verildi. KAPIYI KİLİTLEMİŞ İddianamede katil zanlısı ile ilgili vicdanları sızlatan detaylarda dikkat çekti. Olaydan 1 ay öncede sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği belirtilen Emrah Demirkan'ın bu nedenle ayrılık yaşadığı sevgilisi ile yeniden barışmak istediğini söylediği ve ardından ikili arasında tartışma çıktığı belirtildi. Daha sonra ise Demirkan'ın yanında getirdiği bıçakla Elif Ceren'i öldürme kastıyla yaraladığı, göğüs bölgesine sapladığı bıçakla Elif Ceren'i yaralı halde orada bırakarak masaj salonundan çıktığı, Elif Ceren'in yaralı halde dışarı çıkıp kurtulmasını da engellemek için masaj salonunun dış kapısını kilitleyerek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Elif Ceren'in ise kendi imkanları ile göğsünde saplı olan bıçağı çıkardığı ancak oracıkta hayatını kaybettiği belirtildi. SAVCI İYİ HAL İSTEMEDİ İddianamede, Emrah Demirkan'ın söz konusu bıçağın kendisine ait olmadığını, Elif Ceren'in bıçağı mutfaktan aldığını ve bıçağı kendisine saplamak istediği sırada kendi hatası nedeniyle bıçağın göğsüne saplandığını söylediği ancak iş yeri çalışanları ile yapılan görüşmelerde bıçağın salona ait olmadığını söyledikleri, başka bilgi sahibinin de ifadesinde içeriden bağrışma seslerinin geldiğini ve en çokta erkek şahsın bağırdığını ve bir müddet sonra seslerin kesildiğini söylediği, Demirkan'ın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısı, Emrah Demirkan'ın Elif Ceren'i bıçakladıktan sonra yaralı halde orada bırakıp kurtulmasını engellemek için üzerine masaj salonunun kapısını kilitlemesi, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermemesi nedeniyle iyi hal indirimi uygulanmaması talep etti.