Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O cani için karar verildi!

KAPIYI KİLİTLEMİŞ

İddianamede katil zanlısı ile ilgili vicdanları sızlatan detaylarda dikkat çekti. Olaydan 1 ay öncede sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği belirtilen Emrah Demirkan'ın bu nedenle ayrılık yaşadığı sevgilisi ile yeniden barışmak istediğini söylediği ve ardından ikili arasında tartışma çıktığı belirtildi. Daha sonra ise Demirkan'ın yanında getirdiği bıçakla Elif Ceren'i öldürme kastıyla yaraladığı, göğüs bölgesine sapladığı bıçakla Elif Ceren'i yaralı halde orada bırakarak masaj salonundan çıktığı, Elif Ceren'in yaralı halde dışarı çıkıp kurtulmasını da engellemek için masaj salonunun dış kapısını kilitleyerek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Elif Ceren'in ise kendi imkanları ile göğsünde saplı olan bıçağı çıkardığı ancak oracıkta hayatını kaybettiği belirtildi.