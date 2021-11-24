Twitter anketi Elon Musk’a zarar verdi! Milyarlarca dolarlık hisse sattı ve...

Çılgın projeleriyle isminden söz ettiren Elon Musk yaptığı açıklamalarla da gündeme damga vuruyor. Ünlü iş insanı, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı Twitter'daki takipçilerine sormuştu. Musk, yaptığı anket sonucunda da hisseleri satmaya karar vermişti. Musk'ın böyle bir işe girişmesinin nedeni, ABD'de bir süredir konuşulan milyarderler vergisiydi. Takipçilerinin bu kararı desteklemesi, Musk'ı geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Geçtiğimiz hafta itibarıyla hisse satışlarına başlayan milyarder, 4,5 milyon lot hisseyi satmıştı. Satışlar hafta boyunca da devam etti ve şimdi bu satışlara bir yenisi daha eklendi.

Elon Musk, 934 bin 091 lot (Satış anındaki fiyatlandırmaya göre 1,05 milyar dolardı.) Tesla hissesini daha sattı. Böylelikle Musk'ın bugüne kadar sattığı toplam hisse senedi lot sayısı, 9,2 milyon adetin üzerine çıkmış oldu. Bu satışların toplam bedeli ise 9,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Tesla'nın paylaştığı verilere göre Elon Musk'ın sahip olduğu hisse senedi lot sayısı, 170 milyon adet. Bunun yüzde 10'u, 17 milyon lot yapıyor. Yani Elon Musk, bir süre daha hisse satmaya devam edecek. Yüklü satışlar, Tesla hisselerini de doğrudan etkileyecek. Zaten Tesla'nın NASDAQ listelemesine baktığımızda, hisse senedi lot fiyatlarının yüzde 4 civarında değer kaybettiğini görüyoruz. Musk'ın Twitter'daki anketi ve diğer satışları da hisse fiyatlarını doğrudan düşürmüştü.