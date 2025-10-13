Trend
Galeri
Trend Yaşam
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK: Yıl sonu beklentisi ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK: Yıl sonu beklentisi ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerinin ardından gözler 2026 Ocak dönemi emekli maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkının üç aylık bölümü netleşirken, kalan ekim, kasım ve aralık verileri büyük önem taşıyor. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli zammının yüzde kaç olabileceğine dair ipuçları veriyor. Peki son tabloya göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı ne kadar olacak? İşte güncel tahminler ve olası artış oranları...
Giriş Tarihi: 13.10.2025 16:38