EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK: Yıl sonu beklentisi ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli zammı, yılda 2 kez belirleniyor. Her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre netleşen oran ocak ve temmuz aylarında ortaya çıkıyor ve emekli maaşlarındaki artışı gözler önüne seriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 ocak zammı için temmuz–aralık dönemindeki TÜFE artışına göre artışını öğrenecek.

İşte, geride kalan üç aylık dönemde ortaya çıkan oranlar: