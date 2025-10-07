Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? 2026 Ocak zammında son veriler!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? 2026 Ocak zammında son veriler!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte 6 aylık zam hesaplamasında 3 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak maaş zammı için açıklanacak ekim, kasım ve aralık enflasyonunu bekliyor. Piyasa katılımcıları anketleri ve OVP tahminlerine göre yıl sonu enflasyonuna göre emekli maaşı zam oranı değerlendiriliyor. Peki eylül enflasyonu sonrası emekli zammı ne kadar olacak? İşte güncel tablo ve tahmini oranlar...