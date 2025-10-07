Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM: 2026 Ocak zammında son veriler! SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte 6 aylık zam hesaplamasında 3 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak maaş zammı için açıklanacak ekim, kasım ve aralık enflasyonunu bekliyor. Piyasa katılımcıları anketleri ve OVP tahminlerine göre yıl sonu enflasyonuna göre emekli maaşı zam oranı değerlendiriliyor. Peki eylül enflasyonu sonrası emekli zammı ne kadar olacak? İşte güncel tablo ve tahmini oranlar...