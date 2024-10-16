EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...

Son dakika haberleri: Üç ayrı döneme bakılarak hesaplanan emekli maaşı için tek bir hesaplama yönteminin Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Emekli vatandaşlar Meclis'e sunulacak emeklilik paketi içerisinde yer alacak söz konusu düzenleme ile beraber yer alacak diğer düzenlemeleri de merak ediyor. İşte emekli maaşı ödemelerinde etkili olacak yeni sisteme ilişkin merak edilen tüm detaylar...