EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...
Son dakika haberi: Emekli maaşı hesaplama yöntemine dair yeni düzenlemelerin yer alacağı emeklilik paketi Meclis gündemine geliyor. Emekli maaşı ödemelerinde 2024 ve 2025 farkına dair çalışmanın da yer aldığı pakette, üç ayrı döneme göre hesaplanan emekli maaşı, tek bir hesaplama yöntemiyle sadeleştirilecek. Öte yandan prim gün sayısının da etkili olacağı bir sistem gündemde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, ikinci emeklilik fırsatı ve emeklilik şartlarının yenilenmesi gibi düzenlemelerin yer alması beklenen paketteki diğer detaylar neler olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:39