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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...

Son dakika haberi: Emekli maaşı hesaplama yöntemine dair yeni düzenlemelerin yer alacağı emeklilik paketi Meclis gündemine geliyor. Emekli maaşı ödemelerinde 2024 ve 2025 farkına dair çalışmanın da yer aldığı pakette, üç ayrı döneme göre hesaplanan emekli maaşı, tek bir hesaplama yöntemiyle sadeleştirilecek. Öte yandan prim gün sayısının da etkili olacağı bir sistem gündemde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, ikinci emeklilik fırsatı ve emeklilik şartlarının yenilenmesi gibi düzenlemelerin yer alması beklenen paketteki diğer detaylar neler olacak? İşte merak edilenler...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:39
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...

Son dakika haberleri: Üç ayrı döneme bakılarak hesaplanan emekli maaşı için tek bir hesaplama yönteminin Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Emekli vatandaşlar Meclis'e sunulacak emeklilik paketi içerisinde yer alacak söz konusu düzenleme ile beraber yer alacak diğer düzenlemeleri de merak ediyor. İşte emekli maaşı ödemelerinde etkili olacak yeni sisteme ilişkin merak edilen tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN SİSTEM YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek. Öte yandan artık prim günü de emekli maaşı ödemelerinde etkili olacak. Söz konusu düzenleme Meclis'e sunulacak emeklilik paketi içerisinde yer alacak. Üçlü aylık bağlama sistemi ve emekli olma şartlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yer alacağı pakette, vatandaşa mevcut emekliliklerinin yanında ikinci bir emekli maaşı alma imkanı doğacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...

KÖK VE TABAN MAAŞ AYRIMI KALKACAK

Emekli maaş sistemi yeniden belirlenecek. Bu yıl çıkması beklenen yeni paket ile sadece ödenen primler değil çalışma günleri de maaşı yükseltecek. Kök ve taban maaş ayrımı kalkacak. Çalışan emekliye de ikinci maaş imkanı gelecek. Yasadan sonra sigortalı olanlara yeni emeklilik şartları gelecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ DE DEVREYE ALINACAK

Orta Vadeli Programla birlikte gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin bu yıl içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Pakette hem maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler yer alacak hem de bundan sonraki dönem için emekli olma şartları değişecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! 2. emekli maaşı imkanıyla...

Bu arada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak. Söz konusu paketin bütçe görüşmelerinden sonra TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

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