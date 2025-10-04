Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI: Ocak emekli zammı ne kadar olacak, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2026 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için 3 aylık enflasyon farkı da netleşti. Milyonlarca emekli ve memur, "2026 Ocak emekli zammı ne kadar olacak, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?" sorularını araştırıyor. İşte yıl sonu beklentileri ile emekli maaşı zammı hesabı:

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonu, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı açısından büyük önem taşıyor. Çünkü Ocak 2026'da uygulanacak maaş artışı, yılın ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Peki Eylül enflasyonu sonrası emekli zammı ne kadar oldu? 2026 Ocak emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı nasıl hesaplanıyor? İşte, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesabı:

EYLÜL ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Eylül 2025 enflasyonu aylık bazda yüzde 3,23; yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte 6 aylık dönemin 3. enflasyon rakamları netleşmiş oldu.

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2026 maaş zammına çevrildi.

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları şöyle:

2025 Temmuz oranı: yüzde 2,06

2025 Ağustos oranı: yüzde 2,04

2025 Eylül oranı: yüzde 3,23

Buna göre SSK, Bağkur emeklileri için üç aylık enflasyon toplamı yüzde 7,5 oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınıyor. 2026 Ocak ayında uygulanacak zam için Temmuz – Aralık 2025 dönemindeki enflasyon oranı belirleyici olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı için yılsonu beklentileri değerlendiriliyor.

Orta Vadeli Program (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 oldu. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak.

Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 bekleniyor. Buna göre zam oranı yüzde 11,3 olacak.

İşte, 2 senaryoda da olası yüzdelerle ortaya çıkacak emekli maaşı tablosu:

YÜZDE 10,14 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%10.14) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.593
17.000 18.724
17.100 18.834
17.200 18.944
17.500 19.275
18.000 19.825
18.200 20.045
18.500 20.376
19.000 20.927
19.200 21.147
19.300 21.257
19.500 21.477
20.000 22.028
20.100 22.138
22.000 24.231
22.500 24.782
23.000 25.332
25.000 27.535
YÜZDE 11,3 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%11,3) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.789
17.000 18.921
17.100 19.032
17.200 19.144
17.500 19.478
18.000 20.034
18.200 20.257
18.500 20.591
19.000 21.147
19.200 21.370
19.300 21.481
19.500 21.704
20.000 22.260
20.100 22.371
22.000 24.486
22.500 25.043
23.000 25.599
25.000 27.825