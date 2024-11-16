EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!
SSK ve Bağkur emekli zammı için kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde yer alan enflasyon tahmini ise tüm hesapları değiştirdi. Emekli maaşı zammı için şu ana kadar 4 enflasyon verisi kesinleşirken milyonlar 3 Ocak tarihinde netleşecek oranları bekliyor. Milyonların cebine girecek zam için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. İşte emekliye zam hesabında yeni rakamlar…
Giriş Tarihi: 16.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:57