EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!

TEMMUZ 2024'TE EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 24,73 OLDU

Türkiye'de 16 milyon emekli 3 Ocak 2025'te kesinleşecek olan maaş zammına odaklandı. Ocak-Temmuz 2024 döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 zam yapıldı. Ocak 2025'te yapılacak zam oranı için yeni tahminler peş peşe geldi.