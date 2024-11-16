Trend Galeri Trend Yaşam

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!

SSK ve Bağkur emekli zammı için kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde yer alan enflasyon tahmini ise tüm hesapları değiştirdi. Emekli maaşı zammı için şu ana kadar 4 enflasyon verisi kesinleşirken milyonlar 3 Ocak tarihinde netleşecek oranları bekliyor. Milyonların cebine girecek zam için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. İşte emekliye zam hesabında yeni rakamlar…

Giriş Tarihi: 16.11.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:57
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!

Emekli zammı için hesaplar Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketi'ni açıklamasıyla beraber değişti. Gelecek yıl emekli maaşı zammı için verilecek oran milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşte SSK ve Bağkur, memur ve memur emeklisi için yeni hesap….

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz hafta yapılan yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 seviyesinden yüzde 44'e çıkardı. Cuma günü açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'de ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseltilerek güncellendi. Enflasyon rakamlarındaki bu değişimler emekli maaş zam hesabına da yansıdı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!

TEMMUZ 2024'TE EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 24,73 OLDU

Türkiye'de 16 milyon emekli 3 Ocak 2025'te kesinleşecek olan maaş zammına odaklandı. Ocak-Temmuz 2024 döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 zam yapıldı. Ocak 2025'te yapılacak zam oranı için yeni tahminler peş peşe geldi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son 4 aylık enflasyon verileri ocak ayında yüzde 3,23, şubatta yüzde 2,47, martta yüzde 2,97, yüzde ekimde yüzde 2,88 şeklinde açıklandı. 4 aylık enflasyon verilerinin toplamı ise yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Tahminlerde değişti, emekli zammı için hesap yeniden yapıldı!

4 aylık enflasyon farkı bu verilerin bir araya gelmesiyle netleşerek yüzde 12,06 oldu. Böylelikle SGK ve Bağkur emeklisi 12,06 zammı şimdiden cebine koydu.

SON DAKİKA SON DAKİKA