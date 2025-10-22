Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2026: Gözler enflasyon verilerinde! SSK-Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan üç aylık verilere göre emeklilerin hakkettiği zam belli oldu. Kalan ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları ise nihai oranı şekillendirecek. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri de zam oranına dair güçlü ipuçları sunuyor. Peki, 2026 Ocak'ta emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte emekli zammı hesaplama