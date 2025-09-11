Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Eylül 2025 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları Eylül 2025'te de devam ediyor. Emekli maaşını taşıyan ya da yeni başvuru yapan vatandaşlara verilen promosyon miktarları merak konusu oldu. Ziraat Bankaıs, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank olmak üzere promosyon kampanyaları değişiklik gösteriyor. Peki bu ay en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?