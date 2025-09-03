GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: 27.000 TL’ye varıyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon kampanyaları eylül ayı itibarıyla yenilendi. Bazı bankalarda 25 ile 27 bin TL arasında değişen promosyon fırsatları duyurulurken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hak sahipleri en yüksek banka promosyonu ne kadar, hangi bankalarda ne kadar sorularına yanıt arıyor. Özel bankalarla birlikte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası emekli promosyonu için de kamu bankaları üzerinde araştırmalar hız kazanıyor. İşte, güncel emekli promosyonları:
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
|Aylık Net
Maaş Tutarı
|Maaş
Promosyon
Tutarı
|Ek Ödül
|Toplam
Promosyon
|Fatura
Talimatı
|Kredi Kartı
Harcaması
|Dijital
Aktiflik
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|12.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|18.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|27.000 TL
İNG
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
QNB
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Standart Emekli Promosyon
|2 adet Hesaptan Verilecek Yeni Otomatik Ödeme Talimatına Ek Nakit Promosyon
|Kredi Kartı Harcamalarına İade
|Toplam Emeklilik Ödülü
|0-9999 TL
|6,250TL
|3,000TL
|2,400TL
|11,650TL
|10.000 TL- 14.999 TL
|10,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|15,400TL
|15.000 TL -19.999 TL
|12,500TL
|3,000TL
|2,400TL
|17,900TL
|20.000 TL ve üzeri
|15,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|
20,400TL
Emekli maaşını 30 Eylül 2025'e kadar QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşteriler için promosyon 20400 TL'ye varıyor.