EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI EYLÜL 2025 | En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? Ziraat, İş Bankası...

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları Eylül 2025'te de devam ediyor. Emekli maaşını taşıyan ya da yeni başvuru yapan vatandaşlara verilen promosyon miktarları merak konusu oldu. Ziraat Bankaıs, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank olmak üzere promosyon kampanyaları değişiklik gösteriyor. Peki bu ay en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?