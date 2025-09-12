Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI EYLÜL 2025 | En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? Ziraat, İş Bankası...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI EYLÜL 2025 | En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? Ziraat, İş Bankası...

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları Eylül 2025'te de devam ediyor. Emekli maaşını taşıyan ya da yeni başvuru yapan vatandaşlara verilen promosyon miktarları merak konusu oldu. Ziraat Bankaıs, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank olmak üzere promosyon kampanyaları değişiklik gösteriyor. Peki bu ay en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 12.09.2025 06:19
Eylül 2025 itibarıyla bankaların emekli promosyon tutarları güncellendi. Emekli maaşını farklı bankalara taşıyan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuluyor. En yüksek promosyon veren bankayı araştıran emekliler, "Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?" sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2025

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılında da maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,

10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,

15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Başvurular şubelerden, internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

YAPI KREDİ

15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Aylık Net
Maaş Tutarı		 Maaş
Promosyon
Tutarı		 Ek Ödül Toplam
Promosyon
Fatura
Talimatı		 Kredi Kartı
Harcaması		 Dijital
Aktiflik
0 - 9.999 TL 6.250 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL 3.000 TL 3.000 TL 2.000 TL 18.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 4.000 TL 4.000 TL 2.000 TL 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 2.000 TL 27.000 TL
GARANTİ BBVA

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025'tir.

Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alana 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL

2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL

Yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus

İŞ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.


Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap...

TEB

Emeklileri 21.000 TL'ye Varan Promosyon bekliyor.

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca buradan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

İNG

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

QNB

Aylık Net Maaş Tutarı Standart Emekli Promosyon 2 adet Hesaptan Verilecek Yeni Otomatik Ödeme Talimatına Ek Nakit Promosyon Kredi Kartı Harcamalarına İade Toplam Emeklilik Ödülü
0-9999 TL 6,250TL 3,000TL 2,400TL 11,650TL
10.000 TL- 14.999 TL 10,000TL 3,000TL 2,400TL 15,400TL
15.000 TL -19.999 TL 12,500TL 3,000TL 2,400TL 17,900TL
20.000 TL ve üzeri 15,000TL 3,000TL 2,400TL

20,400TL

Emekli maaşını 30 Eylül 2025'e kadar QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşteriler için promosyon 20400 TL'ye varıyor.

DENİZBANK

Emeklilere 27.000 TL' ye Varan Nakit Promosyon!

Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

