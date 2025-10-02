Trend Galeri Trend Yaşam Emekli Zammı 2026 Ocak hesabında gözler TÜİK'de! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı bekleniyor. Beklentiler ve açıklanan enflasyon oranları göz önüne alınarak "2026 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?" başlığı sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini zam oranları ile yeni emekli maaşı hesapları gündeme geliyor. TÜİK tarafından gelecek 3. oranla birlikte TÜFE farkı yeniden hesaplanacak. Eylül ayı tahminleri belli oldu. İşte 2'li zam hesabı!

Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:53
2026 Ocak emekli zammı konusu sıkça konuşulmaya başladı. Emekliler, maaşlarına yapılacak artışı beklerken gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kalan enflasyon rakamlarında. 6 aylık veriyle netleşecek zam oranı temmuz 2025'te yüzde 16,67 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri emekli maaşı hesaplamaları için enflasyon beklentisine odaklandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları şöyle:

2025 Temmuz oranı: yüzde 2,06

2025 Ağustos oranı: yüzde 2,04

Buna göre SSK, Bağkur emeklileri için iki aylık enflasyon toplamı yüzde 4,14 oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

3. oran olan Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak ve 3 aylık veri ortaya çıkacak.

Eylül ayı enflasyonu için tahminler belli oldu. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranlarına göre yılda iki kez; ocak ve temmuz aylarında zam alan SSK ve BAĞKUR emeklisi enflasyon beklentilerine göre olası emekli zammı tahminlerini değerlendiriyor.

Orta Vadeli Program (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 oldu. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak.

Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 bekleniyor. Buna göre zam oranı yüzde 11,3 olacak.

İşte, olası yüzdelerle ortaya çıkacak emekli maaşı tablosu:

YÜZDE 10,14 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%10.14) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.593
17.000 18.724
17.100 18.834
17.200 18.944
17.500 19.275
18.000 19.825
18.200 20.045
18.500 20.376
19.000 20.927
19.200 21.147
19.300 21.257
19.500 21.477
20.000 22.028
20.100 22.138
22.000 24.231
22.500 24.782
23.000 25.332
25.000 27.535
YÜZDE 11,3 EMEKLİ ZAMMI İLE OLASI EMEKLİ MAAŞI

Mevcut Maaş (₺) Emekli Zammı (%11,3) Sonrası Maaş (₺)
16.881 18.789
17.000 18.921
17.100 19.032
17.200 19.144
17.500 19.478
18.000 20.034
18.200 20.257
18.500 20.591
19.000 21.147
19.200 21.370
19.300 21.481
19.500 21.704
20.000 22.260
20.100 22.371
22.000 24.486
22.500 25.043
23.000 25.599
25.000 27.825