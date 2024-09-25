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EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2025 | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde. Her yıl iki defa enflasyon verileri ile hesaplanan zam oranı için yıl sonuna yaklaştıkça araştırmalar hız kazandı. 2024 yılının ikinci yarısı için geçtiğimiz Temmuz ayında oran 49,25 oranında belirlenirken en düşük maaş da 12.500 TL olarak belirlenmişti. Merkez Bankası beklenti anketinin açıklanmasıyla birlikte yeni zam oranı netleşmeye başladı. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte 2025 Ocak emekli zammı

Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:39
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2025 | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılına kısa bir süre kala emekliler tarafından yeni yılın ilk ayından itibaren geçerli olacak maaşların belirlenmesi bekleniyor. Merkez Bankası beklenti anketi yeni maaşlar hakkında fikir verirken enflasyon farkı da düzenlemeye çerçeve oluşturuyor. İşte 2025 Ocak emekli zammı detayları

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2025 | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2025 EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2025 | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Eğer yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 14,76 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı eklenmediği takdirde yüzde 14,76 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10,59 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2025 | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MERKEZ BANKASI KATILIMCI ANKETİ AÇIKLANDI!
Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2025 | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SON ENFLASYON VERİLERİ!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.
Buna göre; Enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 51,97 yükseldi.

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