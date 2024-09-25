EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2025 | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde. Her yıl iki defa enflasyon verileri ile hesaplanan zam oranı için yıl sonuna yaklaştıkça araştırmalar hız kazandı. 2024 yılının ikinci yarısı için geçtiğimiz Temmuz ayında oran 49,25 oranında belirlenirken en düşük maaş da 12.500 TL olarak belirlenmişti. Merkez Bankası beklenti anketinin açıklanmasıyla birlikte yeni zam oranı netleşmeye başladı. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte 2025 Ocak emekli zammı