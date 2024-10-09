Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

2025 Ocak ayına az bir süre kala, enflasyon verileri yakından takip edilirken, açıklanan veriler doğrultusunda Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak emekli maaş hesaplamaları ortaya çıktı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam için olası senaryolar belli oldu. Geçtiğimiz ay açıklanan veriler ışığında emekliler Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47 zammı hak etti. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!