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Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

2025 Ocak ayına az bir süre kala, enflasyon verileri yakından takip edilirken, açıklanan veriler doğrultusunda Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak emekli maaş hesaplamaları ortaya çıktı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam için olası senaryolar belli oldu. Geçtiğimiz ay açıklanan veriler ışığında emekliler Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47 zammı hak etti. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

Giriş Tarihi: 09.10.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:31
Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

Emekli maaş zammı için olası rakamlar açıklanan enflasyon verileri ile birlikte gündemde. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu. Orta Vadeli Program'da 2024 yılı enflasyonu için tahminlerini açıkladı. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.

Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.

2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Sandığı -Bağ-Kur, SSK için 2025 Ocak Emekli Maaş Zammı hesaplama tablosu!

Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

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