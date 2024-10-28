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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller

Son dakika haberi: Emekli zammı için Ocak ayını bekleyen vatandaşlar, zamlarda öncü olan enflasyon verilerini de yakından takip ediyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alırken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını alacak. Öte yandan emekliye zam için yüzde 13-15 bandında çıkan 6 aylık enflasyon artışının refah payı ile yükselmesi, emekli sandığı ile eşitlenmesi ve taban maaşın artırılması gündemde. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için emekli zammı eşitlenecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:23
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller

Son dakika haberi: Yeni emekli zammı ile milyonların maaşı ocakta artacak. Ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranı emekliye zam rakamını belirleyecek. Ancak bu oran SSK ve Bağ-Kur'lular için böyle olurken, Emekli Sandığı enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammını da alacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında dengeleme yapılacak mı? Taban maaş ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller

EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI İLE ARTACAK

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarında. Ortaya çıkacak enflasyon oranı emeklilerin zamlarını da belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alırken Emekli Sandığı emeklileri yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını alacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller

EMEKLİ ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLAN RAKAMLAR AÇIKLANIYOR

Henüz 6 aylık enflasyon oranı belli olmadığı için zamlar kesinleşmedi. Ancak hem üç aylık enflasyon oranı ortaya çıktı hem de yıl sonu için yıllık enflasyon tahminleri açıklandı. Üç aylık enflasyon yüzde 8.92 olurken yıl sonu için tahminler yıllık enflasyonun yüzde 41-48 aralığında olacağını gösteriyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller

EMEKLİYE ZAM HESABI

Bu tahminlerden yapılan hesaplamalara göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 13-15 bandında ortaya çıkıyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı yüzde 13-15 aralığında oluşurken memur emeklileri için yüzde 9-11 aralığında bir artış oluşuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklilerinin artışı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden fazla çıkmıştı. Bu Ocak'ta ise durum tersine oluşuyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İÇİN EMEKLİ ZAMMI EŞİTLENİR Mİ?

Ocak 2024 zamları açıklanırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında 11 puandan fazla bir fark oluşmuştu. Ardından yapılan refah payı artışı ile zam oranları yüzde 49,25 oranında eşitlenmişti. Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak dengelenmenin de benzer bir uygulamayla gerçekleşmesi bekleniyor. Daha düşük çıkan Emekli Sandığı emeklilerinin artışlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlenmesi gündeme gelebilir.

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