EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller
Son dakika haberi: Emekli zammı için Ocak ayını bekleyen vatandaşlar, zamlarda öncü olan enflasyon verilerini de yakından takip ediyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alırken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını alacak. Öte yandan emekliye zam için yüzde 13-15 bandında çıkan 6 aylık enflasyon artışının refah payı ile yükselmesi, emekli sandığı ile eşitlenmesi ve taban maaşın artırılması gündemde. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için emekli zammı eşitlenecek mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:23