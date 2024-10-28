EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam oranları eşitleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar yeni formüller

Son dakika haberi: Yeni emekli zammı ile milyonların maaşı ocakta artacak. Ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranı emekliye zam rakamını belirleyecek. Ancak bu oran SSK ve Bağ-Kur'lular için böyle olurken, Emekli Sandığı enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammını da alacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında dengeleme yapılacak mı? Taban maaş ne kadar olacak? İşte merak edilenler...