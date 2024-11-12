EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 emekliye maaş zam hesabı için kasım ve aralık ayında yayımlanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Kök maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merakla beklediği emekli maaş zammı hesabı…