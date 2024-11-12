EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için sadece iki enflasyon verisi kaldı. SSK ve Bağkur emeklileri ortaya çıkan 4 aylık enflasyon farkı ile şimdiden 12,06 zam oranını garantiledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yılın son enflasyon raporunda açıkladığı tahmin en düşük emekli maaşı hesabını değiştirdi. Emekliye zam için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor. 4 aylık kesinleşen rakamlara göre yeni emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:51