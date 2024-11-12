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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için sadece iki enflasyon verisi kaldı. SSK ve Bağkur emeklileri ortaya çıkan 4 aylık enflasyon farkı ile şimdiden 12,06 zam oranını garantiledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yılın son enflasyon raporunda açıkladığı tahmin en düşük emekli maaşı hesabını değiştirdi. Emekliye zam için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor. 4 aylık kesinleşen rakamlara göre yeni emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:51
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için hesaplar yeniden yapılıyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı netleşiyor. İşte konuşulan zam oranları…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZDA EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 24,73 OLDU

Yaklaşık 16 milyon emekli 3 Ocak tarihinde altı aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla belli olacak emekli zammını bekliyor. Ocak-Temmuz döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranın zam yapıldı.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 emekliye maaş zam hesabı için kasım ve aralık ayında yayımlanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Kök maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merakla beklediği emekli maaş zammı hesabı…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık TÜFE ocak ayında 3,23, şubatta 2,47, martta 2,97, ekimde ise 2,88 olarak açıklandı. 4 aylık enflasyon verilerinin toplamı ise 12,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Emekli zammı için 2025 hesabı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon verilerinin toplamı ise 12,06 olarak hesaplandı.

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