EN GÜZEL RAMAZAN AYI MESAJLARI 2026 | Dua,ayetli, hadisli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

AYETLİ RAMAZAN MESAJLARI

"Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." (Bakara, 183)

Rabbim bu Ramazan'da tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, kalplerimizi arındırsın, sofralarımıza bereket, hayatımıza huzur versin. Dualarımızın kabul olduğu bir ay olsun.



"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 153)

Ramazan sabrın, şükrün ve paylaşmanın ayıdır. Bu mübarek günlerde edilen duaların kabul, yapılan ibadetlerin makbul olmasını temenni ederim.



Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: "Oruç kalkandır."

Bu ay, bizleri kötülüklerden koruyan bir kalkan, kalplerimizi iyilikle dolduran bir rahmet vesilesi olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle…