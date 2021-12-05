Endonezya’daki yanardağ patlamasından korkunç görüntüler

Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikte bulunan Semeru Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgede bulunan 11 köy küle döndü.

Son alnan bilgilere göre, şimdiye kadar patlama nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Bunun dışında 97 kişi ise yaralandı.

Yoğun duman ve kül nedeniyle birçok köy karanlığa gömüldü. 902 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi.

Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen ve deprem ile volkan kuşağında bulunan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ var.