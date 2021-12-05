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Endonezya'daki yanardağ patlamasından korkunç görüntüler

Endonezya'nın Lumajang bölgesinde dün patlayan Semeru Yanardağı hayatı resmen küle çevirdi. Patlama nedeniyle 11 köy toz bulutuyla kaplandı. 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve 97 kişinin yaralandığı afetten kalan korkunç görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:08
Endonezya’daki yanardağ patlamasından korkunç görüntüler

Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikte bulunan Semeru Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgede bulunan 11 köy küle döndü.

Endonezya’daki yanardağ patlamasından korkunç görüntüler

Son alnan bilgilere göre, şimdiye kadar patlama nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Bunun dışında 97 kişi ise yaralandı.

Endonezya’daki yanardağ patlamasından korkunç görüntüler

Yoğun duman ve kül nedeniyle birçok köy karanlığa gömüldü. 902 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi.

Endonezya’daki yanardağ patlamasından korkunç görüntüler

Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen ve deprem ile volkan kuşağında bulunan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ var.

Endonezya’daki yanardağ patlamasından korkunç görüntüler

Lavlar dün, iki kere nehrin kenarına kadar yaklaştı. Bölge başkanı Thoriqul Haq ise "Kalın küller nedeniyle birkaç köy karanlığa gömüldü" dedi. Ayrıca elektrik kesintilerinin tahliyeleri engellediği de belirtildi.

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