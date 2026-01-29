Trend Galeri Trend Yaşam Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak ayı enflasyon oranı beklentisi

Milyonların gözü, yeni yılın ilk fiyat hareketliliğini gösterecek olan Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verisini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Ocak ayındaki maaş zamları, hizmet sektörü güncellemeleri ile enflasyonun seyrinde nasıl bir değişim olacağı merak konusu. Peki, Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Piyasa ve ekonomistlerin Ocak ayı beklentisi ne yönde? İşte ekonomi takviminin en önemli başlığına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 11:50
Aralık ayını yıllık bazda %30,89 seviyesinde tamamlayan enflasyonun, Ocak ayındaki mevsimsel etkiler ve fiyat güncellemeleriyle nasıl bir patika izleyeceği yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü sürdürdüğü bu dönemde, gelen veri aynı zamanda para politikasının geleceğine de ışık tutacak.

2026 OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşmaktadır. Buna göre Ocak ayı takvimi şu şekildedir:

Açıklanma Tarihi: 3 Şubat 2026 Salı

Açıklanma Saati: Saat 10:00 itibarıyla TÜİK'in resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Ocak ayı verisine dair öngörüleri şekillenmeye başladı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

