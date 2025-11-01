Engin Çağlar hayatını kaybetti! Yeşilçam yıldızı Engin Çağlar kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

Terhisinden sonra Ses dergisinin yarışmasına girip Uğur Güçlü'nün ardından 2. oldu. Aynı sene yarışmaya Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler katılmıştı. Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başladı. 1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı. Hulki Saner ile anlaştıktan sonra Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı. Bu tarihten sonra da birkaç filmde oynadı fakat tam anlamıyla sinemaya dönmemiştir. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı'nda yönetim kurulu başkanlığına seçildi.